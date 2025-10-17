Juve Vlahovic si candida per Como Violazione fair play | ecco la strategia difensiva
Torino, 17 ottobre 2025 – Arriva la prima prova del nove per la Juventus. Tre trasferte in fila, tutte difficili, partendo da Como, passando da Madrid e per finire con Roma. Tudor a caccia di vittorie dopo la pareggite acuta di inizio autunno per ridare consapevolezze e certezze alla squadra e, soprattutto, evitare di perdere ulteriore terreno sia in campionato che in Champions. Serve qualcosa di più dall’attacco e per questo, con David reduce dalla nazionale, Dusan Vlahovic si candida alla maglia da titolare in riva al lago di Como. In questa fase, però, la Juve non può pensare solo al campo. E’ notizia di ieri della procedura di infrazione per quanto riguarda il fair play finanziario Uefa, sforato nel triennio 2022-2025 e il club studia la strategia difensiva per ridurre al minimo le sanzioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
