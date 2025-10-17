Juve Stabia-Avellino i convocati di Biancolino | la decisione su Tutino

Tempo di lettura: < 1 minuto . Mister Raffaele Biancolino ha deciso di non convocare Gennaro Tutino, che sta completando il programma post operatorio dopo l’intervento in artroscopia alla caviglia sinistra. L’attaccante prosegue il percorso di recupero, ma lo staff tecnico e medico hanno preferito non forzare i tempi, rimandando il rientro. Convocati Portieri: Iannarilli, Daffara Difensori: Missori, Cagnano, Cancellotti, Simic, Enrici, Fontanarosa, Milani, Manzi Centrocampisti: Palmiero, Gyabuaa, Kumi, Palumbo, Armellino, Sounas, Besaggio Attaccanti: Russo, Biasci, Crespi, Lescano, Panico, Insigne Report medico Luca D’Andrea prosegue la riabilitazione dopo l’intervento di sutura del menisco esterno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Juve Stabia-Avellino, i convocati di Biancolino: la decisione su Tutino

