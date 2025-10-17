Juve Stabia-Avellino i convocati di Biancolino | la decisione su Tutino

Anteprima24.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto . Mister Raffaele Biancolino ha deciso di non convocare Gennaro Tutino, che sta completando il programma post operatorio dopo l’intervento in artroscopia alla caviglia sinistra. L’attaccante prosegue il percorso di recupero, ma lo staff tecnico e medico hanno preferito non forzare i tempi, rimandando il rientro. Convocati Portieri: Iannarilli, Daffara Difensori: Missori, Cagnano, Cancellotti, Simic, Enrici, Fontanarosa, Milani, Manzi Centrocampisti: Palmiero, Gyabuaa, Kumi, Palumbo, Armellino, Sounas, Besaggio Attaccanti: Russo, Biasci, Crespi, Lescano, Panico, Insigne Report medico Luca D’Andrea prosegue la riabilitazione dopo l’intervento di sutura del menisco esterno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

juve stabia avellino i convocati di biancolino la decisione su tutino

© Anteprima24.it - Juve Stabia-Avellino, i convocati di Biancolino: la decisione su Tutino

Approfondisci con queste news

Juve StabiaAvellino: L’elenco dei convocati di Mister Abate per il derby - Non saranno infatti della partita gli indisponibili Battistella, Ciammaglichella, Gabrielloni e Morachioli. Scrive vivicentro.it

juve stabia avellino convocatiAvellino, Tutino corre verso il derby: possibile convocazione con la Juve Stabia - La certezza ufficiale arriverà solo domani in conferenza stampa, ma le sensazioni sono incoraggianti: Gennaro Tutino , attaccante dell'Avellino,. Come scrive tuttomercatoweb.com

juve stabia avellino convocatiL’analisi di Pietro De Conciliis in vista del derby Juve Stabia-Avellino - Pietro De Conciliis ha descritto l’Avellino, quarto in classifica e forte di sei risultati utili consecutivi, come una squadra resiliente. Secondo vivicentro.it

Cerca Video su questo argomento: Juve Stabia Avellino Convocati