Juve Stabia Abate aizza | Domani in campo c’è la voglia personale di prevalere sull’avversario

Tempo di lettura: 3 minuti La differenza dal suo collega è evidente. Ignazio Abate impronta la conferenza stampa pre gara, anzi, pre derby, con toni decisamente diversi da quelli usati da Raffaele Biancolino. Domani, al Menti alle 17.15, scenderanno in campo Juve Stabia ed Avellino, partita valida per l’ottava giornata del campionato di serie B. Sicuramente il derby campano è la partita di cartello di questa settimana. Entrambe le squadre, per la fortuna reciproca ma soprattutto per lo sport regionale, viaggiano ad alta quota nella classifica della cadetteria: i Lupi sono sorprendentemente quinti, mentre le Vespe sono al nono posto; tra le due, distano soltanto due punti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Juve Stabia, Abate aizza: “Domani in campo c’è la voglia personale di prevalere sull’avversario”

