Juve nuovo attacco a Como | per Tudor tentazione 3-5-2 con Yildiz e uno tra Vlahovic e David

Gazzetta.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico croato è alla ricerca di incisività e solidità e potrebbe riproporre lo schieramento del finale dell'ultima partita contro il Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

