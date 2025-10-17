Juve nuovo attacco a Como | per Tudor tentazione 3-5-2 con Yildiz e uno tra Vlahovic e David
Il tecnico croato è alla ricerca di incisività e solidità e potrebbe riproporre lo schieramento del finale dell'ultima partita contro il Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sono state presentate le liste di candidati per il nuovo consiglio d’amministrazione della Juventus, in vista dell’assemblea degli azionisti del 7 novembre. L’azionista di maggioranza Exor ha depositato una lista che prevede la conferma di Gianluca Ferrero in q - facebook.com Vai su Facebook
È tornata la #Juve: #David col nuovo look e #Tudor incappucciato - X Vai su X
Juventus, attacco in fermento: Vlahovic scalpita per una maglia da titolare contro il Como - Juventus, attacco in fermento: Vlahovic scalpita per una maglia da titolare contro il Como La sensazione generale osservando l’attacco della Juventus è che, nel prossimo trittico ... Come scrive tuttojuve.com
Como Juve, Tudor valuta la rivoluzione tattica: può cambiare la posizione di Yildiz e sugli attaccanti… Le primissime idee verso il rientro dopo a sosta - Como Juve, Tudor valuta la rivoluzione tattica: tutti gli aggiornamenti sul possibile modulo usato dal mister Dopo una sosta per le nazionali carica di notizie sicuramente non positive, è finalmente t ... Riporta juventusnews24.com
Probabili formazioni Como-Juventus: la scelta su Morata, Conceicao e David - Dopo le partite del sabato, la 7^ giornata di Serie A proseguirà il giorno successivo ... Da fantamaster.it