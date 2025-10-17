Juric svela | Lookman? Sta bene La sua stagione andrà in questo modo

Inter News 24 Juric commenta la situazione riguardante Ademola Lookman, che in estate aveva spinto per trasferirsi all’Inter. Ivan Juric, allenatore dell’ Atalanta, ha parlato delle ambizioni della squadra per la stagione in corso, chiarendo che il club punta a essere competitivo in campionato, ma che la strada per lottare per lo scudetto è ancora lunga e dipende da molti fattori. Nonostante l’Atalanta stia cercando di mantenere un alto livello di competitività, Juric ha riconosciuto che il cammino verso il titolo dipenderà da vari aspetti, come la gestione delle partite e la costanza di rendimento. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Juric svela: «Lookman? Sta bene. La sua stagione andrà in questo modo»

Argomenti simili trattati di recente

Il Bianconero. . “PASALIC arretrato, giovani in campo!” – Dusi svela la mossa di JURIC per stasera - facebook.com Vai su Facebook

#Juric parla così di #Ederson e #Lookman ? Le dichiarazioni dopo Atalanta Club Brugge ? - X Vai su X

Juric: "Svilar è avanti a Carnesecchi. Lookman? Mi auguro abbia lo spirito di 10 giorni fa" - Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, ha rilasciato una lunga intervista a SportMediaset, facendo un primo bilancio della sua avventura in nerazzurro:. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Lookman e Kamaldeen insieme? “Juric ci sta pensando” - “Una più interessante, non solo perché inattesa, delle altre: quella nata dalla convivenza di Ademola Lookman e Kamaldeen Sulemana“ scrive La ... calcioatalanta.it scrive

Atalanta, Juric vuole proseguire la risalita in classifica: il tecnico sta pensando a questa soluzione - Atalanta, Juric rivoluziona l’attacco: Lookman e Sulemana insieme per una nuova identità offensiva In casa Atalanta soffia un vento di cambiamento. calcionews24.com scrive