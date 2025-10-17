Jung e l’alchimia tra esoterismo e psicologia analitica

Roma, 17 ott – Nel tempo della dissoluzione, dell’oscuramento della spiritualità e dell’eclissi delle tradizioni, una scienza moderna e profana ha ripercorso un’antica via di conoscenza. Carlo Gustav Jung, psichiatra svizzero e allievo eretico di Freud, appassionato di ermetismo nel 1944 scrisse il libro “ Psicologia e alchimia ”, nel quale studiò i simboli alchemici come archetipi dell’inconscio. L’inconscio collettivo. I modelli universali, simboli comuni a tutte le culture, che vivono nell’inconscio collettivo e si riflettono in quello individuale, immagini che evocano emozioni come l’Eroe, il Mago, l’Anima, l’Ombra ed influenzano il comportamento. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

