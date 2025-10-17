Julio Sergio | Nel 2010 meritavamo noi lo scudetto ricordo il boato dell’Olimpico Domani mi aspetto questo

Internews24.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Julio Sergio, ex portiere, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Julio Sergio  ha parlato al  Il Messaggero   in vista di  Roma Inter. ROMA INTER –  « Penso che nel calcio ci sono delle cose inspiegabili, abbiamo fatto una rimonta incredibile ma combattevamo contro una squadra fortissima che aveva un grande, allenatore come Mourinho. Abbiamo dato tutto e per 20 minuti siamo stati campioni d’Italia. Noi vincevamo col Chievo, loro pareggiavano a Siena. Purtroppo, Milito ha poi segnato e ci ha gelato ». IL GOL DI TONI –  « Eh sì, quella partita con l’Inter fu fantastica. 🔗 Leggi su Internews24.com

julio sergio nel 2010 meritavamo noi lo scudetto ricordo il boato dell8217olimpico domani mi aspetto questo

© Internews24.com - Julio Sergio: «Nel 2010 meritavamo noi lo scudetto, ricordo il boato dell’Olimpico. Domani mi aspetto questo»

News recenti che potrebbero piacerti

Julio Sergio: «Quel boato al gol di Toni fu da brividi. Nel 2010 ci meritavamo lo scudetto» - Julio Sergio – «il miglior terzo portiere al mondo» secondo Spalletti – ha vinto con la Roma due Coppa Italia e ... ilmessaggero.it scrive

julio sergio 2010 meritavamoIL MESSAGGERO | Julio Sergio: “Il boato al gol di Toni è indimenticabile, meritavamo lo scudetto” - Articolo completo: IL MESSAGGERO | Julio Sergio: “Il boato al gol di Toni è indimenticabile, meritavamo lo scudetto” dal blog Roma news L'articolo IL MESSAGGERO | Julio Sergio: “Il boato al gol di ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Julio Sergio 2010 Meritavamo