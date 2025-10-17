Julio Sergio | Nel 2010 meritavamo noi lo scudetto ricordo il boato dell’Olimpico Domani mi aspetto questo
Inter News 24 Le parole di Julio Sergio, ex portiere, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Julio Sergio ha parlato al Il Messaggero in vista di Roma Inter. ROMA INTER – « Penso che nel calcio ci sono delle cose inspiegabili, abbiamo fatto una rimonta incredibile ma combattevamo contro una squadra fortissima che aveva un grande, allenatore come Mourinho. Abbiamo dato tutto e per 20 minuti siamo stati campioni d’Italia. Noi vincevamo col Chievo, loro pareggiavano a Siena. Purtroppo, Milito ha poi segnato e ci ha gelato ». IL GOL DI TONI – « Eh sì, quella partita con l’Inter fu fantastica. 🔗 Leggi su Internews24.com
