Jujutsu Kaisen | Execution – online il nuovo trailer del film evento

Mentre i fan di Jujutsu Kaisen si preparano all’arrivo della terza stagione nel 2026, lo studio MAPPA ha in serbo una sorpresa per accompagnare questo atteso ritorno: Jujutsu Kaisen: Execution, un film speciale che debutterà nei cinema e che fungerà sia da riepilogo che da anteprima delle nuove vicende. Il lungometraggio ripercorrerà i momenti salienti dell’ arco narrativo di Shibuya, uno degli eventi più drammatici dell’anime, e introdurrà i primi sviluppi della Culling Game, il nuovo arco che aprirà la terza stagione. Un trailer appena pubblicato offre un primo sguardo a questo progetto cinematografico che promette di collegare passato e futuro in modo spettacolare. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Jujutsu Kaisen: Execution – online il nuovo trailer del film evento

