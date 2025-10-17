Jubilate omnis terra | concerto dell’Abruzzo organ festival con la Schola gregoriana Kalos
Nella parrocchia di San Panfilo di Spoltore, domenica 19 ottobre alle ore 19, si terrà l’ultimo concerto dell’Abruzzo organ festival dell’edizione 2025. Si esibirà la Schola gregoriana Kalos fondata e diretta dal maestro Antonio Marinozzi, docente di pratica organistica e canto gregoriano al. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
