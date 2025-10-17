Jonathan Roumie si ispira a San Carlo Acutis | L’Eucarestia è il mio treno per il Paradiso
In occasione di un importante evento eucaristico a New York, l’attore Jonathan Roumie ha dato la sua testimonianza sul suo rapporto con l’Eucarestia, ispirandosi a San Carlo Acutis. In questi giorni a New York City si è svolta l’edizione 2025 del Napa Institute Eucharistic Procession: si tratta di una grande processione eucaristica che si snoda. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
