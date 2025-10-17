Jonas rifiutato da Giulia al GF lui si sfoga | Ma quanto può essere st***za una donna che me la fa credere così tanto?

Dopo la rissa sfiorata con Omer Elomari, il gieffino si è lasciato andare a lungo sfogo contro Giulia Soponariu, accusandola di averlo illuso e avergli fatto credere che tra loro potesse esserci più di una semplice amicizia. Le parole: "Mi fai gli occhioni dolci tutto il tempo e poi fai questo gioco?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

