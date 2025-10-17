John Bolton è stato formalmente incriminato da un gran giurì federale. Consigliere per la sicurezza nazionale dal 2018 al 2019, il diretto interessato dovrà affrontare ben 18 capi d’imputazione: in particolare, è stato accusato di aver indebitamente trattenuto e trasmesso circa mille pagine di informazioni riservate a due suoi famigliari: sembrerebbe si tratti della moglie e della figlia. Secondo The Hill, Bolton deve rispondere di “otto capi d’accusa per trasmissione di informazioni sulla difesa nazionale e di dieci capi d’accusa per conservazione di informazioni sulla difesa nazionale”. “In nessun momento Bolton è stato autorizzato a conservare o trasmettere le informazioni riservate che ha inviato agli individui 1 e 2 tramite i suoi dispositivi elettronici e i suoi account personali. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - John Bolton incriminato, avrebbe l diffuso informazioni riservate sulla difesa nazionale