Jennifer Lopez | I miei ex? Non mi sono mai sentita davvero amata

In tv la star racconta i suoi problemi di autostima e una scoperta: in realtà non era lei ad essere inadeguata, ma quelli che aveva intorno. Oggi sa che la cosa più importante è stare bene con se stessa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Jennifer Lopez: «I miei ex? Non mi sono mai sentita davvero amata»

