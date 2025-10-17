Jasmine Paolini si è resa protagonista di una splendida rimonta contro la svizzera Belinda Bencic e si è qualificata alle semifinali del torneo WTA 500 di Ningbo. La tennista toscana si è meritata l’approdo alla seconda semifinale consecutiva dopo quella ottenuta settimana scorsa al WTA 1000 di Wuhan (sconfitta contro la statunitense Coco Gauff) e ha compiuto un passo importante verso l’ammissione alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto giocatrici del mondo. Grazie al successo odierno, infatti, la 29enne si è issata al settimo posto nella WTA Race, la classifica che prende in considerazione i migliori diciotto risultati conseguiti da ogni tennista nel corso di questa stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jasmine Paolini sorpassa Andreeva e si mette al riparo da Rybakina a Ningbo: la volata per le WTA Finals