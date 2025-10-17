Jasmine Paolini piega Bencic dopo una dura maratona e si qualifica per la semifinale a Ningbo!

Una piccola guerriera. Jasmine Paolini continua nel proprio percorso nel WTA500 di Ningbo. Sul cemento cinese, la toscana (n.8 del mondo) ha sconfitto in rimonta in 3 ore e 23 minuti di gioco la svizzera Belinda Bencic (n.14 WTA) con lo score di 5-7 7-5 6-3. Un incontro molto combattuto in cui la nostra portacolori è stata messa a dura prova, costretta a risalire la corrente. Il turning-point è stato l’undicesimo game del secondo set, quando Jas ha cancellato ben 6 palle break. Vittoria importantissima che consente alla tennista italiana di qualificarsi alle semifinali del torneo asiatico e ancor di più di scavalcare nella Race la russa Mirra Andreeva (n. 🔗 Leggi su Oasport.it

