Jasmine Paolini | È stato uno dei match più duri che abbia mai giocato sono molto soddisfatta

Oasport.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non arrendersi mai. Jasmine Paolini si è imposta nei quarti di finale del WTA500 di Ningbo (Cina) contro la svizzera Belinda Bencic (n.14 del ranking). Col punteggio di 5-7 7-5 6-3, l'azzurra è stata in grado di rimontare, dimostrando carattere e ottima condizione fisica, al contrario dell'elvetica che da questo punto di vista ha pagato dazio. Bencic, infatti, ha pagato le fatiche di un'altra partita andata ben oltre le tre ore di gioco come questa con Jasmine. Il riferimento è al confronto con la qualificata ucraina Starodubtseva (n.131 WTA), durato 3 ore e 33 minuti. In questo modo, la 29enne di Bagni di Lucca

© Oasport.it - Jasmine Paolini: “È stato uno dei match più duri che abbia mai giocato, sono molto soddisfatta”

