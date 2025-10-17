Jasmine Paolini | È stato uno dei match più duri che abbia mai giocato sono molto soddisfatta
Non arrendersi mai. Jasmine Paolini si è imposta nei quarti di finale del WTA500 di Ningbo (Cina) contro la svizzera B elinda Bencic (n.14 del ranking). Col punteggio di 5-7 7-5 6-3, l'azzurra è stata in grado di rimontare, dimostrando carattere e ottima condizione fisica, al contrario dell'elvetica che da questo punto di vista ha pagato dazio. Bencic, infatti, ha pagato le fatiche di un'altra partita andata ben oltre le tre ore di gioco come questa con Jasmine. Il riferimento è al confronto con la qualificata ucraina Starodubtseva (n.131 WTA), durato 3 ore e 33 minuti. In questo modo, la 29enne di Bagni di Lucca (n.
