Jasmine Paolini | Con Rybakina sarà durissima La qualificazione alle Finals mi motiva
Jasmine Paolini si trova ad una sola vittoria dalla certezza aritmetica di volare alle WTA Finals per il secondo anno di fila, ma questo successo dovrà arrivare proprio contro la sua rivale diretta nella corsa verso Riad. L’azzurra, dopo aver sconfitto in rimonta la svizzera Belinda Bencic, affronterà infatti domani la kazaka Elena Rybakina nella semifinale del WTA 500 di Ningbo 2025. “ Oggi è stata durissima, una partita molto fisica e anche mentale. Non sono partita benissimo, non mi sentivo bene, però con l’andare del match devo dire che mi sono sentita sempre meglio. Belinda oggi mi ha messo tante difficoltà e sono contenta di averla spuntata. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Jasmine Paolini batte Bencic dopo una maratona e va in semifinale a Ningbo: Finals più vicine - X Vai su X
Gli highlights della rimonta che ha permesso a Jasmine Paolini di raggiungere la semifinale a Ningbo - facebook.com Vai su Facebook
Paolini-Rybakina: lo scontro diretto decisivo. Vincere per le Finals o tutto rimandato a Tokyo. E il mistero Andreeva… - Jasmine Paolini si è issata al settimo posto nella WTA Race, la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i migliori diciotto risultati ... Segnala oasport.it
Ningbo, Paolini ribalta Bencic, WTA Finals a un passo: la situazione nella classifica Race, Jas gufa Rybakina - Ningbo, Paolini epica: ribalta Bencic e vede le WTA Finals di Riad. Si legge su sport.virgilio.it
Paolini in semifinale a Ningbo, sfida Rybakina per volare alle Finals - ROMA (ITALPRESS) – Jasmine Paolini è approdata alle semifinali dell'”Aux- Riporta msn.com