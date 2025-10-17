Jasmine Paolini | Con Rybakina sarà durissima La qualificazione alle Finals mi motiva

Jasmine Paolini si trova ad una sola vittoria dalla certezza aritmetica di volare alle WTA Finals per il secondo anno di fila, ma questo successo dovrà arrivare proprio contro la sua rivale diretta nella corsa verso Riad. L’azzurra, dopo aver sconfitto in rimonta la svizzera Belinda Bencic, affronterà infatti domani la kazaka Elena Rybakina nella semifinale del WTA 500 di Ningbo 2025. “ Oggi è stata durissima, una partita molto fisica e anche mentale. Non sono partita benissimo, non mi sentivo bene, però con l’andare del match devo dire che mi sono sentita sempre meglio. Belinda oggi mi ha messo tante difficoltà e sono contenta di averla spuntata. 🔗 Leggi su Oasport.it

