Jannik Sinner | Sfidare Alcaraz è sempre difficile ma qui cerchiamo di fare uno show

Jannik Sinner ha conquistato ieri l’accesso alla finale del “Six Kings Slam”, torneoesibizione di scena a Riad (Arabia Saudita). L’altoatesino si è imposto col punteggio di 6-4 6-2 contro il serbo Novak Djokovic, ribadendo il concetto e la propria superiorità nei confronti di Nole in un contesto non ufficiale, che però mette in palio un prize-money estremamente allettante. Una prestazione convincente soprattutto al servizio per Jannik, consapevole però che il suo rendimento così straordinario non sia una regola. “ Probabile che possa essere un caso raro per quanto mi riguarda “, ha ammesso in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner: “Sfidare Alcaraz è sempre difficile, ma qui cerchiamo di fare uno show”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

"Sinner fa tutto benissimo e riesce ad essere ovunque. Mi ricorda me nei tempi migliori.Il suo gioco assomiglia molto al mio e mi ci rivedo tantissimo in Jannik". Nole Djokovic su Jannik Sinner. fonte eurosport #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

Un'altra iniezione di fiducia per Jannik #Tennis #SixKings #Sinner - X Vai su X

Sinner-Djokovic diretta Six Kings Slam: segui la semifinale di Jannik a Riad. Tennis LIVE - L'azzurro numero due al mondo torna in campo nel torneo di esibizione per sfidare la leggenda serba: in palio c'è un posto per la finale ... Lo riporta msn.com

Six Kings Slam, la finale Sinner-Alcaraz vale sei milioni di dollari: Jannik, messaggio di sfida a Carlos - Six Kings Slam, l'annunciatissima finale tra Sinner e Alcaraz vale sei milioni di dollari: e Jannik (finalmente) punzecchia Carlos prima della grande sfida. Secondo sport.virgilio.it

Quando gioca Sinner contro Djokovic? Data e orario della semifinale del Six Kings Slam - Il match si giocherà dopo la partita di Alcaraz, prevista per le 18:30 italiane. Come scrive tag24.it