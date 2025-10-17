Jannik Sinner sceglie Will Smith per interpretarlo in un film e l’attore risponde con un fotomontaggio esilarante

Cultweb.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’intervista leggera al Six Kings Slam si è trasformata in un momento virale che ha fatto il giro del mondo, coinvolgendo due stelle di settori completamente diversi. Durante il prestigioso torneo in Arabia Saudita, infatti, a Jannik Sinner, che tanto per cambiare affronterà Alcaraz in finale, domani, è stata posta una domanda insolita ma intrigante: se Hollywood decidesse di realizzare un film sulla sua vita, quale attore vorrebbe interpretarlo? La risposta del campione è arrivata senza troppi indugi, lasciando tutti sorpresi. “ Facciamo Will Smith, perché no “, ha dichiarato il tennista numero due al mondo, accompagnando le parole con un sorriso divertito. 🔗 Leggi su Cultweb.it

jannik sinner sceglie will smith per interpretarlo in un film e l8217attore risponde con un fotomontaggio esilarante

© Cultweb.it - Jannik Sinner sceglie Will Smith per interpretarlo in un film e l’attore risponde con un fotomontaggio esilarante

News recenti che potrebbero piacerti

jannik sinner sceglie willSinner: «Un film su di me? Vorrei mi interpretasse Will Smith». E l'attore risponde con un fotomontaggio esilarante: «Jannik, ci sto» - Se dovessero fare un film sulle imprese sportive di Jannik Sinner, chi sarebbe l'attore perfetto per interpretarlo? Si legge su leggo.it

jannik sinner sceglie willUn film su Sinner? Jannik 'sceglie' Will Smith: "Perché no?". E la star accetta... - Mentre l'azzurro dà spettacolo al Six Kings Slam in Arabia Saudita, con l'ennesima finale contro Carlos Alcaraz all'orizzonte, sui ... Come scrive msn.com

jannik sinner sceglie willLo scambio di battute tra Jannik Sinner e Will Smith fa impazzire i fan: ecco cosa si sono detti - Uno scambio di battute tra Jannik Sinner e Will Smith ha fatto letteralmente impazzire i fan. Secondo notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Jannik Sinner Sceglie Will