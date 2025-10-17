Jannik Sinner sceglie Will Smith per interpretarlo in un film e l’attore risponde con un fotomontaggio esilarante

Un’intervista leggera al Six Kings Slam si è trasformata in un momento virale che ha fatto il giro del mondo, coinvolgendo due stelle di settori completamente diversi. Durante il prestigioso torneo in Arabia Saudita, infatti, a Jannik Sinner, che tanto per cambiare affronterà Alcaraz in finale, domani, è stata posta una domanda insolita ma intrigante: se Hollywood decidesse di realizzare un film sulla sua vita, quale attore vorrebbe interpretarlo? La risposta del campione è arrivata senza troppi indugi, lasciando tutti sorpresi. “ Facciamo Will Smith, perché no “, ha dichiarato il tennista numero due al mondo, accompagnando le parole con un sorriso divertito. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Jannik Sinner sceglie Will Smith per interpretarlo in un film e l’attore risponde con un fotomontaggio esilarante

