Jannik Sinner la resa di Djokovic sconvolge tutti | Colpa sua
Jannik Sinner ha dominato Novak Djokovic nella semifinale del Six Kings Slam, vincendo con un netto 6-4 6-2 in poco più di un’ora e conquistando un posto in finale contro Carlos Alcaraz, per l’ennesimo capitolo della loro rivalità. Dopo la sconfitta, il serbo ha affrontato il pubblico con il consueto sorriso e un tocco di ironia, riconoscendo apertamente la superiorità dell’azzurro. “Mi dispiace che non siete riusciti a vedere una partita più lunga oggi. È colpa sua, non mia”, ha scherzato, suscitando l’applauso del pubblico. “Ho provato a intimidirlo un po’ sullo 0-15, ma non ha funzionato. Sembrava un treno in corsa, colpiva la palla da tutti gli angoli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Un'altra iniezione di fiducia per Jannik #Tennis #SixKings #Sinner - X Vai su X
Jannik Sinner si è sbarazzato agevolmente in due set di Novak Djokovic mostrandosi superiore in qualsiasi fondamentale - facebook.com Vai su Facebook
Djokovic si inchina a Sinner: “Un treno in corsa, spacca la palla. Mi ha preso a calci nel c… Scusate tifosi, è colpa a sua” - Il serbo si arrende all'azzurro nella semifinale del Six Kings Slam. ilfattoquotidiano.it scrive
Six Kings Slam, Sinner domina Djokovic e vola in finale con Alcaraz - Six Kings Slam, Sinner domina Djokovic in due set con il punteggio di 6- Segnala corrierenazionale.it
Sarà ancora Sinner contro Alcaraz Jannik in finale, battuto Djokovic - L'azzurro supera il serbo nettamente a Riad nella semifinale del Six Kings Slam e si guadagna l'ennesimo confronto con lo spagnolo. Da panorama.it