Jannik Sinner la resa di Djokovic sconvolge tutti | Colpa sua

Jannik Sinner ha dominato Novak Djokovic nella semifinale del Six Kings Slam, vincendo con un netto 6-4 6-2 in poco più di un’ora e conquistando un posto in finale contro Carlos Alcaraz, per l’ennesimo capitolo della loro rivalità. Dopo la sconfitta, il serbo ha affrontato il pubblico con il consueto sorriso e un tocco di ironia, riconoscendo apertamente la superiorità dell’azzurro. “Mi dispiace che non siete riusciti a vedere una partita più lunga oggi. È colpa sua, non mia”, ha scherzato, suscitando l’applauso del pubblico. “Ho provato a intimidirlo un po’ sullo 0-15, ma non ha funzionato. Sembrava un treno in corsa, colpiva la palla da tutti gli angoli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

