Jannik Sinner è tornato alle origini con questa borsa Gucci

A luglio del 2023, Jannik Sinner aveva fatto la sua comparsa sul prato verde di Wimbledon portando sotto la spalla una borsa da viaggio Gucci. All’epoca sembrava una scelta fantascientifica, quasi folle considerando le regole rigidissime del torneo inglese. Oggi invece, a distanza di oltre due anni, sappiamo come quel singolo gesto sia stato l’inizio di una piccola rivoluzione nel mondo del tennis. Six Kings Slam 2025 - Day Two. Clive BrunskillGetty Images Non solo Jannik Sinner è diventato Global Ambassador di Gucci, sfoggiando una borsa della maison fiorentina in ogni match, ma anche molti suoi colleghi hanno iniziato a collaborare con marchi del lusso in modo più o meno continuativo: Matteo Berrettini con Boss, Lorenzo Musetti con Bottega Veneta, ma anche Coco Gauff con Miu Miu e Jack Draper con Burberry. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Jannik Sinner è tornato alle origini con questa borsa Gucci

