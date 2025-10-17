Non ci si può nascondere: fino ad ora il Six Kings Slam 2025, rispetto al 2024, di spettacolo non ne ha regalato tantissimo. E non è tanto la questione della durata delle partite, perché si può avere alto livello anche in poche decine di minuti. Il fatto è che si è visto un livello, fino a questo momento, per il quale un giocatore in campo si è sempre dimostrato palesemente superiore, vuoi per un motivo vuoi per un altro, all’altro. Chissà se l’ultima giornata renderà tutto questo meno reale. Ed è un’ultima giornata che, al di là della finale per il 3° posto tra Taylor Fritz e Novak Djokovic, proporrà come piatto forte l’ormai ennesima puntata del duello che caratterizza, e probabilmente caratterizzerà, almeno i prossimi due o tre anni del tennis mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, sono sempre loro anche al Six Kings Slam 2025