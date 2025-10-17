J-POP Manga presenta L’innominabile e altre storie e L’Ombra Venuta dal Tempo Ed Deluxe di Gou Tanabe

Orrori indescrivibili, geometrie non euclidee, creature ai limiti dell’umano. Le atmosfere uniche e disturbanti di H.P. Lovecraft, padre del weird e dell’horror contemporaneo, tornano ad affascinarci nel nuovo adattamento manga firmato da Gou Tanabe! J-POP Manga presenta L’innominabile e altre storie, una raccolta tratta dal celebre Ciclo dei sogni dello scrittore di Providence che approderà sugli scaffali di librerie, fumetterie e store online a partire dal 28 ottobre e sarà disponibile a Lucca Comics & Games. Oltre alla storia L’innominabile che dà il titolo all’antologia, il volume comprende altri racconti iconici come La chiave d’argento, La casa misteriosa lassù nella nebbia e molto altro! Il Regno dei Sogni è un vero e proprio mondo parallelo a quello reale, popolato di pericolose e inenarrabili mostruosità. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

