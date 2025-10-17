J-POP Manga presenta L’innominabile e altre storie e L’Ombra Venuta dal Tempo Ed Deluxe di Gou Tanabe
Orrori indescrivibili, geometrie non euclidee, creature ai limiti dell’umano. Le atmosfere uniche e disturbanti di H.P. Lovecraft, padre del weird e dell’horror contemporaneo, tornano ad affascinarci nel nuovo adattamento manga firmato da Gou Tanabe! J-POP Manga presenta L’innominabile e altre storie, una raccolta tratta dal celebre Ciclo dei sogni dello scrittore di Providence che approderà sugli scaffali di librerie, fumetterie e store online a partire dal 28 ottobre e sarà disponibile a Lucca Comics & Games. Oltre alla storia L’innominabile che dà il titolo all’antologia, il volume comprende altri racconti iconici come La chiave d’argento, La casa misteriosa lassù nella nebbia e molto altro! Il Regno dei Sogni è un vero e proprio mondo parallelo a quello reale, popolato di pericolose e inenarrabili mostruosità. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il film anime Peleliu: Guernica of Paradise presenta trailer e canzone principale di Mone Kamishiraishi Il lungometraggio ispirato al manga di Kazuyoshi Takeda debutterà nei cinema giapponesi il 5 dicembre, con musiche di Kenji Kawai. #KenjiKawai #Peleliu - facebook.com Vai su Facebook
"RuriDragon", Star Comics presenta il manga a Milano #Notizie #StarComics https://lospaziobianco.it/?p=358666 - X Vai su X
Eat: arriva in Italia la nuova opera di Nagabe - POP Manga ha annunciato l’imminente arrivo in Italia di Eat, attesissima nuova opera Boys’ Love di Nagabe. Secondo akibagamers.it
Comicon 2025, a Bergamo J-Pop manga presenta esclusive ed eventi, tra cui uno tutto a tema DanDaDan - Per l'edizione bergamasca del celebre festival internazionale dedicato alla cultura pop, Edizioni BD & J- Lo riporta movieplayer.it
Le uscite J-POP Manga del 4 dicembre 2024 - POP Manga del 4 dicembre 2024, mentre si avvicinano le feste e, mentre luci e decorazioni natalizie invadono strade e negozi, arrivano tante novità ed edizioni da collezione in arrivo ... mangaforever.net scrive