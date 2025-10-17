Ivana Castorina fa coming out al Grande Fratello | Sono una donna trans

Un momento intenso e molto personale ha segnato la nuova edizione del Grande Fratello. Durante una conversazione con gli altri concorrenti, Ivana Castorina ha scelto di raccontare pubblicamente la sua storia e di fare coming out come donna trans, condividendo per la prima volta il suo percorso di vita davanti alle telecamere. Con voce ferma ed emozionata, Ivana ha spiegato di aver vissuto per anni la sua identità in modo riservato e che partecipare al reality le ha dato la forza per aprirsi completamente. Il suo racconto ha suscitato commozione tra i coinquilini, che l’hanno accolta con rispetto e affetto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

