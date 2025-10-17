Ivana Castorina al GF | una verità che chiede coraggio
Le parole di Ivana Castorina hanno attraversato la Casa del Grande Fratello come una scossa dolce e necessaria. In pochi minuti, la concorrente siciliana ha consegnato ai compagni, e a chi guarda da casa, una parte di sé rara: il coraggio di raccontare il proprio viaggio, senza protezioni, con il timore nel cuore e la . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ivana Castorina ha parlato per la prima volta al Grande Fratello della sua identità di donna trans: “Ho vissuto due vite e la prima è stata molto dura, fatta anche di discriminazioni e repressione. Da bambina mi mettevo i teli in testa per simulare i capelli lunghi e - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello, Ivana Castorina fa coming out: «Sono una donna trans e operata» - X Vai su X
Chi è Ivana Castorina, donna trans concorrente del Grande Fratello 2025 - Ivana Castorina: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla concorrente del Grande Fratello. Da donnaglamour.it
Ivana Castorina al Grande Fratello 2025: “sono quello che sono grazie alla mamma” - Ivana Castorina al Grande Fratello 2025 racconta il suo percorso di donna trans verso la libertà. Scrive superguidatv.it
Ivana Castorina rivela al GF di essere una donna trans: “Dissi a mia madre tuo figlio non è mai esistito” - La concorrente decide di svelare questa parte del suo passato ad altre due gieffine: “Ho vissuto due vite” dice lasciando spazio ... Si legge su fanpage.it