itis avogadro da vinci regole interne contestate sciopero degli studenti

Venti di protesta all’Itis Avogadro-Da Vinci di Abbadia San Salvatore. Gli studenti hanno programmato uno sciopero per il 29 ottobre. Nel cartello delle motivazioni vengono elencati i temi che producono insoddisfazione tra gli studenti. I più, come vedremo, riconducibili a regole, contestate, diramate della direzione dell’Istituto. Tra queste, quella riferita a una questione che, a onor del vero, non par proprio un problema. Gli studenti maggiorenni non sarebbero ritenuti autonomi, non potrebbero chiedere uscite anticipate da scuola, non potrebbero auto giustificarsi per i ritardi nelle entrare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
