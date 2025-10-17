Italo-Belga | la Regione chiede chiarimenti alla Prefettura nessuna revoca senza provvedimenti ufficiali

Dayitalianews.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS La richiesta di aggiornamenti e verifiche alla Prefettura di Palermo. La Regione Siciliana ha inoltrato alla Prefettura di Palermo una richiesta di aggiornamenti e approfondimenti istruttori riguardanti la posizione della società Italo-Belga e dei soggetti a essa collegati. L’obiettivo è ottenere informazioni ufficiali e complete utili alle successive valutazioni di competenza. L’ assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente ha sottolineato che l’amministrazione mantiene alta l’attenzione in attesa degli esiti dell’istruttoria prefettizia. Solo dopo la conclusione delle verifiche potranno essere adottati i provvedimenti conseguenti, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e proporzionalità che guidano l’azione amministrativa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

italo belga la regione chiede chiarimenti alla prefettura nessuna revoca senza provvedimenti ufficiali

© Dayitalianews.com - Italo-Belga: la Regione chiede chiarimenti alla Prefettura, nessuna revoca senza provvedimenti ufficiali

Contenuti che potrebbero interessarti

Mondello, La Vardera chiede la revoca della concessione demaniale alla Italo-Belga: “Omertà istituzionale” - Un nuovo tassello si aggiunge alla trafila che riguarda la spiaggia di Mondello, ormai da mesi al centro della cronaca nazionale a seguito delle denunce del deputato regionale e leader di Controcorren ... Da mondopalermo.it

Mondello, La Vardera: revocare la concessione demaniale alla Italo-Belga - PALERMO – “Dopo il silenzio imbarazzante da parte dei vertici politici sia della Regione che del Comune non mi resta che chiedere formalmente la revoca della concessione demaniale alla Italo- Da livesicilia.it

Scontro sulla spiaggia di Mondello, Regione e società Italo Belga si rivolgono al prefetto - In una lettera di 4 cartelle inviata a prefetto, Presidente della Regione, assessore al territorio e sindaco la Società Italo Belga spiega diversi passaggi e chiede di essere ascoltata ufficialmente ... Segnala blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Italo Belga Regione Chiede