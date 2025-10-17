Italo-Belga | la Regione chiede chiarimenti alla Prefettura nessuna revoca senza provvedimenti ufficiali

ABBONATI A DAYITALIANEWS La richiesta di aggiornamenti e verifiche alla Prefettura di Palermo. La Regione Siciliana ha inoltrato alla Prefettura di Palermo una richiesta di aggiornamenti e approfondimenti istruttori riguardanti la posizione della società Italo-Belga e dei soggetti a essa collegati. L’obiettivo è ottenere informazioni ufficiali e complete utili alle successive valutazioni di competenza. L’ assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente ha sottolineato che l’amministrazione mantiene alta l’attenzione in attesa degli esiti dell’istruttoria prefettizia. Solo dopo la conclusione delle verifiche potranno essere adottati i provvedimenti conseguenti, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e proporzionalità che guidano l’azione amministrativa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

