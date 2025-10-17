Italia-Usa Aurigemma Il Lazio rafforza il legame con gli Stati Uniti

WASHINGTON (ITALPRESS)- “Il Lazio è una regione che ha una vocazione naturale per fare da ponte tra l’Atlantico e il Mediterraneo”. Lo ha detto, all’Italpress, il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, in occasione del 50° anniversario della National Italian American Foundation (NIAF) a Washington. “Con i nostri due aeroporti di Fiumicino e Ciampino – aggiunge – facciamo viaggiare oltre 50 milioni di passeggeri con circa 4.000 voli l’anno. Il porto di Civitavecchia, primo porto turistico italiano, secondo porto europeo per quantità di passeggeri, ma anche 10 milioni di tonnellate di merci che vengono scambiate ogni anno, si presta per poter accogliere e rafforzare un legame storico tra Italia e America, visto che gli Stati Uniti rappresentano il Paese in cui esportiamo maggiormente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

