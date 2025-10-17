Italia promossa sul debito ma il Fmi rimprovera l’Europa
Il Fondo monetario internazionale ha criticato l’ economia europea. Il tema è la crescita praticamente ferma, tra dazi e incertezze che pesano sui mercati. In questo modo il debito pubblico rischia di esplodere nei prossimi 15 anni. Il Fondo ha avvertito l’Europa che sta entrando in una fase di crescita mediocre, con rischi strutturali che potrebbero portare l’indebitamento medio al 155% del Pil, se non verranno adottate riforme “coraggiose”. Nel mirino finisce la lentezza decisionale dell’Unione Europea, i vincoli nazionali e la mancanza di un piano comune per la crescita. Tra i Paesi europei spicca però un’eccezione: l’Italia viene definita dal Fmi in corsa per una “sovraperformance impressionante” per i risultati di bilancio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
