Italia più stabile di Parigi Anche Die Welt promuove Meloni

Giorgia Meloni continua a collezionare elogi dalla stampa internazionale. Il quotidiano tedesco Die Welt ha pubblicato un’analisi sull’andamento dell’economia italiana durante il governo di centrodestra e ha descritto la situazione del Paese come “più stabile di quella francese”. Secondo l’articolo firmato dal corrispondente Tobias Kaiser, l’Italia attraversa una fase di stabilità politica e finanziaria che contrasta con le difficoltà registrate in Francia e Germania, osservando che, se la tendenza dovesse proseguire, Roma potrebbe raggiungere già nel 2025 l’obiettivo del 3 per cento di deficit previsto dal Trattato di Maastricht, in anticipo rispetto alle previsioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Italia più stabile di Parigi". Anche Die Welt promuove Meloni

Altri contenuti sullo stesso argomento

Lavoro più stabile: cresce la permanenza degli occupati in Italia Leggi qui #LaChirico.it - facebook.com Vai su Facebook

Nel 2024 la povertà in Italia resta stabile ma ancora alta: rispetto a dieci anni prima c'è stato un peggioramento per le famiglie del Nord, quelle più numerose e con cittadini stranieri. L'articolo di M. Baldini e S. Toso - X Vai su X

Borsa: Stabile Parigi, che riporta un cauto +0,19% - Giornata fiacca per Parigi, che porta a casa un modesto +0,19%, terminando le negoziazioni a 7. Scrive borsaitaliana.it

Spread, pareggio Italia-Francia: ma la crisi di Parigi non è una buona notizia per l’economia italiana - Ed è la prima volta mai registrata dalle serie statistiche: lo spread della Francia si è appaiato a quello dell’Italia al gradino ... Secondo corriere.it

Fitch alza rating dell'Italia da BBB a BBB+ con outlook stabile. Meloni: "Percorso giusto" - L'agenzia già un anno fa aveva migliorato l'outlook di Roma portandolo da 'stabile' a ‘positivo', lasciando intravedere un ... tg24.sky.it scrive