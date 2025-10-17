Italia 25ª al mondo per tutela della proprietà | sprint nel credito

Italia entra nella Top 25 mondiale per la tutela dei diritti di proprietà, con un avanzamento che segna un cambio di passo raro. Il nuovo International Property Rights Index 2025 certifica un miglioramento netto e misurabile, destinato a incidere su investimenti, innovazione e fiducia degli operatori economici. Una scalata che riposiziona il Paese La 19ª . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Italia 25ª al mondo per tutela della proprietà: sprint nel credito

Italia nella Top 25 mondiale per la tutela dei diritti di proprietà: balzo di 11 posizioni nell’IPRI 2025 - A certificarlo è la 19ª edizione dell’International Property Rights Index (IPRI), pubblicata oggi dalla ... Come scrive adnkronos.com

