Israele l' ostaggio liberato Omri Miran torna al Kibbutz Kramim

(LaPresse) I residenti del Kibbutz Kramim, nel sud di Israele, hanno accolto con gioia Omri Miran, ostaggio liberato e recentemente dimesso dall’ospedale. Al suo arrivo, Miran è stato circondato da abitanti in festa. Rivolgendosi alla folla e ai giornalisti presenti, ha espresso il desiderio di iniziare un nuovo capitolo della sua vita. “Oggi ci sono commemorazioni e funerali per quanto accaduto la scorsa settimana. Il mio pensiero va a tutti loro. Adesso è davvero tempo di tornare a vivere,” ha detto. Omri Miran era stato rapito durante l’assalto di Hamas del 7 ottobre 2023, partito dal vicino Kibbutz Nahal Oz. 🔗 Leggi su Lapresse.it

