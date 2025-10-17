Israele l' ostaggio liberato Omri Miran torna al Kibbutz Kramim

Lapresse.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) I residenti del Kibbutz Kramim, nel sud di Israele, hanno accolto con gioia Omri Miran, ostaggio liberato e recentemente dimesso dall’ospedale. Al suo arrivo, Miran è stato circondato da abitanti in festa. Rivolgendosi alla folla e ai giornalisti presenti, ha espresso il desiderio di iniziare un nuovo capitolo della sua vita. “Oggi ci sono commemorazioni e funerali per quanto accaduto la scorsa settimana. Il mio pensiero va a tutti loro. Adesso è davvero tempo di tornare a vivere,” ha detto. Omri Miran era stato rapito durante l’assalto di Hamas del 7 ottobre 2023, partito dal vicino Kibbutz Nahal Oz. 🔗 Leggi su Lapresse.it

israele l ostaggio liberato omri miran torna al kibbutz kramim

© Lapresse.it - Israele, l'ostaggio liberato Omri Miran torna al Kibbutz Kramim

Leggi anche questi approfondimenti

israele ostaggio liberato omriIsraele, l'ostaggio liberato Omri Miran torna al Kibbutz Kramim - (LaPresse) I residenti del Kibbutz Kramim, nel sud di Israele, hanno accolto con gioia Omri Miran, ostaggio liberato e recentemente dimesso dall’ospedale. Segnala lapresse.it

israele ostaggio liberato omriAccordo Israele-Hamas, chi sono gli ostaggi israeliani rilasciati e i palestinesi che saranno liberati - Da Tel Aviv confermata la liberazione dei primi 350 prigionieri palestinesi. Secondo notizie.tiscali.it

israele ostaggio liberato omriChi sono gli ostaggi di Hamas ancora vivi, attesi da Israele con il fiato sospeso - Ultime ore di ansia per tutto Israele, ma in particolare per le famiglie dei 20 ostaggi ancora in vita, che i parenti dovrebbero riabbracciare nelle prime ore di lunedì. Scrive tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Ostaggio Liberato Omri