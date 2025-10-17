Israele Hamas viola i patti | Non restituisce i corpi e si riarma Gli Usa minacciano gli islamisti

Roma, 17 ottobre 2025 – “Se Hamas continua a uccidere persone a Gaza, cosa che non era prevista dall’accordo, non avremo altra scelta se non quella di andare lì a ucciderli ”. Passati gli onori e i trionfi di lunedì scorso a Sharm el-Sheikh, il presidente americano, Donald Trump rispolvera le maniere forti per cercare di passare alla fase due del piano – stabilizzazione e ricostruzione di Gaza – mentre la situazione si fa sempre più fragile. epaselect epa12051675 Internally displaced Palestinians push themselves in line to receive a portion of food from a charity kitchen, in Jabalia, northern Gaza Strip, 24 April 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele, Hamas viola i patti: “Non restituisce i corpi e si riarma”. Gli Usa minacciano gli islamisti

