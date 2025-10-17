israele ha ucciso il capo di stato maggiore degli houthi

Israele ha rivendicato l’uccisione di Muhammad al Ghamari, capo di stato maggiore degli Houthi, la milizia yemenita sostenuta dall’Iran. La notizia, inizialmente diffusa dai canali del gruppo, è stata poi confermata dal ministro della Difesa israeliano Israel Katz, secondo cui al Ghamari sarebbe morto per le ferite riportate nel bombardamento del 28 agosto su Sana’a, la capitale dello Yemen. In quell’attacco erano già rimasti uccisi il primo ministro Mujahid Ahmad Ghaleb al Rahwi e diversi ministri del governo Houthi. Per Tel Aviv, si tratta di un’operazione mirata. Per gli Houthi, invece, dell’ennesimo assassinio politico compiuto nel silenzio internazionale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

