Israele boom del mercato immobiliare dopo cessate il fuoco a Gaza | Shikun & Binui +10,5% Tel Aviv Construction Index +7% Real Estate Index +5%
Secondo Avishai Ben-Haim, CEO di Rotshtein Real Estate, “l’accordo per il rilascio degli ostaggi rappresenta uno spartiacque e ripristina il senso di certezza che il mercato ha cercato da quando è scoppiata la guerra” Il cessate il fuoco tra Israele e Hamas e il rilascio degli ostaggi hanno i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Previsioni boom mercato immobiliare 2026: mutui green e ristrutturazioni sostenibili - La sostituzione del mutuo è un processo che prevede la chiusura del mutuo attuale e la sottoscrizione di un nuovo contratto con un altro istituto di credito. Lo riporta facile.it
Immobiliare, boom del mercato del mattone: +8,1% le compravendite nel secondo trimestre 2025, Milano regina dei prezzi" - Il secondo trimestre 2025 conferma la ripresa delle compravendite di abitazioni sul territorio nazionale. affaritaliani.it scrive
Immobiliare: Ifo si aspetta boom prezzi in prossimi anni - Gli economisti si aspettano che i prezzi degli immobili in tutto il mondo salgano nettamente nei prossimi anni, secondo quanto emerge dall'ultimo Economic Experts Survey (Ees), ... Scrive milanofinanza.it