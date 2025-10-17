Israele boom del mercato immobiliare dopo cessate il fuoco a Gaza | Shikun & Binui +10,5% Tel Aviv Construction Index +7% Real Estate Index +5%

Ilgiornaleditalia.it | 17 ott 2025

Secondo Avishai Ben-Haim, CEO di Rotshtein Real Estate, “l’accordo per il rilascio degli ostaggi rappresenta uno spartiacque e ripristina il senso di certezza che il mercato ha cercato da quando è scoppiata la guerra” Il cessate il fuoco tra Israele e Hamas e il rilascio degli ostaggi hanno i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Israele, boom del mercato immobiliare dopo cessate il fuoco a Gaza: Shikun & Binui +10,5%, Tel Aviv Construction Index +7%, Real Estate Index +5%

