Ispezione nel ristorante manca la formazione sulla sicurezza | denuncia per il titolare
Denunce e sanzioni. Nel pomeriggio di mercoledì 15, i carabinieri di Portomaggiore hanno messo in campo un servizio di controllo del territorio a largo raggio, con il supporto dei colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Bologna, del Nucleo Ispettorato del lavoro di Ferrara e Nucleo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Cagliari, chiuso ristorante in centro: fogne scollegate e insetti in cucina I Nas di Cagliari hanno disposto la chiusura immediata di un ristorante nel centro cittadino dopo aver scoperto gravi violazioni igienico-sanitarie durante un'ispezione di lunedì sera. Il local - facebook.com Vai su Facebook