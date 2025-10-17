Isola dei Famosi Patrizia Rossetti lancia una frecciata a Mario Adinolfi poi commenta il cast e gli ascolti del nuovo Gf

L'ex naufraga de L'isola dei Famosi, Patrizia Rossetti, punge il giornalista Mario Adinolfi e commenta la nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Isola dei Famosi, Patrizia Rossetti lancia una frecciata a Mario Adinolfi poi commenta il cast e gli ascolti del nuovo Gf

Leggi anche questi approfondimenti

Patrizia Rossetti torna ad attaccare Mario Adinolfi dopo l’Isola dei Famosi/ “Per lui ero l’anziana” - Patrizia Rossetti risponde alle accuse di Mario Adinolfi dopo l'Isola dei Famosi: ecco cos'ha rivelato il politico nel suo nuovo libro ... Si legge su ilsussidiario.net

Isola dei Famosi, Patrizia Rossetti tuona contro gli altri naufraghi: "Non mi hanno capita..." - Patrizia Rossetti è stata una delle concorrenti dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi: sui social si è tolta qualche proverbiale sassolino dalla scarpa, tuonando contro gli altri naufraghi. Scrive comingsoon.it

Patrizia Rossetti smaschera i naufraghi dopo l’Isola dei Famosi 2025/ “Ecco cosa mi hanno fatto!” - Patrizia Rossetti risponde alle domande dei fan e smaschera i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2025 svelando cos'è successo in Honduras. Da ilsussidiario.net