Iscrizione con riserva al concorso docenti PNRR3 | possibile solo per l’abilitazione non per la laurea Pillole di Question Time
Nel question time del 15 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Attilio Varengo, rappresentante sindacale della Cisl Scuola, è stata posta una domanda cruciale riguardante l’iscrizione con riserva al concorso per chi conseguirà sia la laurea magistrale sia l’abilitazione a novembre. L'articolo Iscrizione con riserva al concorso docenti PNRR3: possibile solo per l’abilitazione, non per la laurea. Pillole di Question Time . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altre letture consigliate
Concorso docenti PNRR3: chiarimenti su iscrizione con riserva ex art. 13, titoli di accesso e altri titoli. RISPOSTE AI QUESITI - X Vai su X
Aperte le iscrizioni con riserva alle Magistrali Pegaso, Mercatorum e San Raffaele! Se sei all’ultimo anno della triennale — anche di un altro Ateneo — puoi già iscriverti con riserva alla magistrale e non perdere tempo ? Requisiti principali: Iscrizione all’ult - facebook.com Vai su Facebook
Concorso docenti PNRR3: chiarimenti su iscrizione con riserva ex art. 13, titoli di accesso e altri titoli. RISPOSTE AI QUESITI - Compilazione domanda di accesso al concorso PNRR3: sono tanti gli aspetti ai quali prestare attenzione entro il 29 ottobre. orizzontescuola.it scrive
Concorso docenti PNRR3: Ministero chiarisce riserva per iscritti ai percorsi da 30 CFU e servizio classi di concorso accorpate. LE FAQ - Concorso docenti PNRR3: per la scuola secondaria il Ministero ha rilasciato oggi 16 ottobre due nuove FAQ di chiarimenti per la presentazione della domanda, che scade il 29 ottobre ore 23:59. Segnala orizzontescuola.it
Concorso PNRR 3, iscrizione con riserva anche per gli iscritti ai percorsi da 30 CFU che conseguiranno l’abilitazione entro il 31 gennaio 2026 - 2939) sono stati banditi i due concorsi docenti PNRR 3: uno si riferisce alla scuola infanzia e primaria, l’altro alla secondaria di pr ... Lo riporta tecnicadellascuola.it