Irpef sanità e casa Cosa contiene la quarta manovra Meloni
Mini taglio sull’Irpef, esclusione della prima casa dal calcolo dell’Isee entro un limite di valore catastale, interventi sui salari, nuovi fondi per accontentare le imprese e uno stanziamento aggiuntivo di 1,6 miliardi di euro per la famiglia. La quarta manovra firmata da Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti è realtà, dopo un Consiglio dei ministri durato poco meno di due ore, tenutosi di mattina, dopo la notte che ha portato in dote il delicato e non scontato accordo tra governo e banche sul contributo alla finanziaria da far pervenire dagli istituti. L’ACCORDO IN NOTTURNA SULLE BANCHE Intesa da 11 miliardi in tre anni e che prevede, giova ricordarlo, una serie di interventi per raggiungere il gettito previsto di 4,3 miliardi per due anni più 2,5 miliardi per il terzo. 🔗 Leggi su Formiche.net
