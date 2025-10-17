Irpef sanità e casa Cosa contiene la quarta manovra Meloni

Formiche.net | 17 ott 2025

Mini taglio sull’Irpef, esclusione della prima casa dal calcolo dell’Isee entro un limite di valore catastale, interventi sui salari, nuovi fondi per accontentare le imprese e uno stanziamento aggiuntivo di 1,6 miliardi di euro per la famiglia. La quarta manovra firmata da Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti è realtà, dopo un Consiglio dei ministri durato poco meno di due ore, tenutosi di mattina, dopo la notte che ha portato in dote il delicato e non scontato accordo tra governo e banche sul contributo alla finanziaria da far pervenire dagli istituti. L’ACCORDO IN NOTTURNA SULLE BANCHE Intesa da 11 miliardi in tre anni e che prevede, giova ricordarlo, una serie di interventi per raggiungere il gettito previsto di 4,3 miliardi per due anni più 2,5 miliardi per il terzo. 🔗 Leggi su Formiche.net

