Irama torna con Circo il racconto intenso di una caduta sotto i riflettori

Irama fa il suo ritorno con il nuovo brano Circo, pubblicato oggi il 17 ottobre 2025, che segna un capitolo intenso e riflessivo nel suo percorso artistico. Questo pezzo, inserito nell’album “Antologia della vita e della morte”, racconta metaforicamente la caduta di una figura un tempo ammirata, descrivendo un mondo crudele paragonabile a un circo dove chi mostra fragilità o ama troppo viene giudicato, fischiato e isolato.? Nel testo di Circo, Irama dipinge con grande intensità emotiva la trasformazione di una dea che ballava tra gli dei in un angelo caduto, ora costretta a esibirsi in uno spettacolo amaro sotto L'articolo. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Irama torna con Circo, il racconto intenso di una caduta sotto i riflettori.

