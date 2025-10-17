Irama si racconta nel nuovo album Antologia della vita e della morte

(askanews) – Memoria e presente si intrecciano in un racconto viscerale ed emotivo, Irama compie un viaggio dentro se stesso con l'album Antologia della vita e della morte. «Dentro ci sono storie che racchiudono questi aspetti, che vanno a esplorarli e quindi ci sono momenti vissuti, momenti ascoltati, qualcosa di letto, cioè è un mondo da esplorare». Un tema attualissimo anche per la difficile situazione internazionale che stiamo vivendo. «La vita e la morte è qualcosa di eterno, che ci porteremo per sempre dietro.

