Milano, 17 ottobre 2025 – Paura di volare. Irama non fa mistero di aver atteso tre anni per dare un successore al suo ultimo album ‘Il giorno in cui ho smesso di pensare’. “Paura di sbagliare, di deludere. Anche se probabilmente non esiste, ero alla ricerca del disco perfetto perché, in fondo, sono un insicuro” racconta lui, Filippo Maria Fanti, trent’anni il 20 dicembre, parlando della nuova fatica “Antologia della vita e della morte” già col pensiero agli spalti di quel “Meazza” che l’attende l’11 giugno. Già questo pomeriggio, però, incontra i fans (17:30) alla Mondadori in piazza Duomo. “Ho contatti col cinema, ho scritto una serie tv, ma al momento per me c’è solo la musica”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Irama, nuovo album dopo 3 anni: “Avevo paura di deludere tutti, ora ho deciso di aprire la porta”