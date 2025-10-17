Ippodromo l’asta dell’autostart colpisce spettatore di 68 anni | è gravissimo

Repubblica.it | 17 ott 2025

La vettura si sarebbe spostata verso la destra della pista prima della chiusura delle aste forse perché uno dei cavalli si era imbizzarrito. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Ippodromo, l'asta dell'autostart colpisce spettatore di 68 anni: è gravissimo

