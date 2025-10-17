Ippodromo di San Rossore dove le emozioni corrono al galoppo
Domenica 26 ottobre riapre l’ippodromo di San Rossore con una stagione entusiasmante, che si svilupperà con la cadenza consueta del giovedì e della domenica, arrivando fino al 5 aprile 2026 con l’appuntamento clou del 136° Premio Pisa. Il calendario delle corse principali, che si trova dettagliato sul nostro sito www.sanrossore.it, è quello storico e per la stagione autunnale vede in programma due giornate clou: il 7 e il 26 dicembre con le corse classiche “Criterium di Pisa”, “Rosenberg” e “Andred”, “Tower of Pisa - MOUTAI Cup”, “Goldoni” e “Piazza dei Miracoli”. Ma l’ippodromo non è “solo corse” e, immerso nella bellissima natura della Tenuta di San Rossore, offre un’esperienza unica e indimenticabile per tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
10 buone ragioni per venire all'ippodromo di San Rossore Domenica 26 ottobre - Start of the Season #ippodromosanrossore #raceday #openingseason #racehorse - facebook.com Vai su Facebook
All'ippodromo Snai San Siro, weekend di grande galoppo: Kiki Roberts trionfa nel Monterosa, Taany domina il verziere - Fine settimana di grande spettacolo all’Ippodromo Snai San Siro con due giornate di galoppo ricche di emozioni e successi, che hanno visto protagonisti cavalli e fantini in gare di alto livello. Si legge su gioconews.it
Ippodromo Snai San Siro: domenica top nel galoppo, in pista il premio Verziere - Una gran bella domenica quella in programma questo 12 ottobre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano in scena dalle ore 14:20 in poi. agimeg.it scrive
Ippodromo Snai San Siro, super weekend di galoppo: sabato il premio Eteocle Bassi, domenica in pista il Jockey Club - Sulle piste in erba di galoppo l’impianto ospita due riunioni sabato e domenica. Segnala agimeg.it