ippodromo di san rossore dove le emozioni corrono al galoppo

Domenica 26 ottobre riapre l’ippodromo di San Rossore con una stagione entusiasmante, che si svilupperà con la cadenza consueta del giovedì e della domenica, arrivando fino al 5 aprile 2026 con l’appuntamento clou del 136° Premio Pisa. Il calendario delle corse principali, che si trova dettagliato sul nostro sito www.sanrossore.it, è quello storico e per la stagione autunnale vede in programma due giornate clou: il 7 e il 26 dicembre con le corse classiche “Criterium di Pisa”, “Rosenberg” e “Andred”, “Tower of Pisa - MOUTAI Cup”, “Goldoni” e “Piazza dei Miracoli”. Ma l’ippodromo non è “solo corse” e, immerso nella bellissima natura della Tenuta di San Rossore, offre un’esperienza unica e indimenticabile per tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

