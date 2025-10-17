Ippodromo di San Rossore dove le emozioni corrono al galoppo

Lanazione.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 ottobre riapre l’ippodromo di San Rossore con una stagione entusiasmante, che si svilupperà con la cadenza consueta del giovedì e della domenica, arrivando fino al 5 aprile 2026 con l’appuntamento clou del 136° Premio Pisa. Il calendario delle corse principali, che si trova dettagliato sul nostro sito www.sanrossore.it, è quello storico e per la stagione autunnale vede in programma due giornate clou: il 7 e il 26 dicembre con le corse classiche “Criterium di Pisa”, “Rosenberg” e “Andred”, “Tower of Pisa - MOUTAI Cup”, “Goldoni” e “Piazza dei Miracoli”. Ma l’ippodromo non è “solo corse” e, immerso nella bellissima natura della Tenuta di San Rossore, offre un’esperienza unica e indimenticabile per tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

ippodromo di san rossore dove le emozioni corrono al galoppo

© Lanazione.it - Ippodromo di San Rossore, dove le emozioni corrono al galoppo

Altre letture consigliate

ippodromo san rossore emozioniAll'ippodromo Snai San Siro, weekend di grande galoppo: Kiki Roberts trionfa nel Monterosa, Taany domina il verziere - Fine settimana di grande spettacolo all’Ippodromo Snai San Siro con due giornate di galoppo ricche di emozioni e successi, che hanno visto protagonisti cavalli e fantini in gare di alto livello. Si legge su gioconews.it

ippodromo san rossore emozioniIppodromo Snai San Siro: domenica top nel galoppo, in pista il premio Verziere - Una gran bella domenica quella in programma questo 12 ottobre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano in scena dalle ore 14:20 in poi. agimeg.it scrive

ippodromo san rossore emozioniIppodromo Snai San Siro, super weekend di galoppo: sabato il premio Eteocle Bassi, domenica in pista il Jockey Club - Sulle piste in erba di galoppo l’impianto ospita due riunioni sabato e domenica. Segnala agimeg.it

Cerca Video su questo argomento: Ippodromo San Rossore Emozioni