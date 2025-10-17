Io Canto Family pagelle della quinta serata | Renato Zero artista 10 Michelle sufficiente 6

Dilei.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima serata del 16 ottobre 2025 è andata in onda la semifinale di Io Canto Family, in cui otto coppie, composte da genitori e figli, si sono sfidate a suon di note e musica per ottenere un biglietto per la finale e la possibilità di vincere il montepremi di 50.000 euro. Quattro delle squadre in gara erano promosse da Giusy Ferreri e Sal Da Vinci, mentre le altre erano state seguite da Serena Brancale ed Ermal Meta. Come sempre la giuria era composta da Noemi e Patty Pravo, che si sono prese la responsabilità di decidere le famiglie che si disputeranno la finale dello show nel corso della prossima puntata. 🔗 Leggi su Dilei.it

io canto family pagelle della quinta serata renato zero artista 10 michelle sufficiente 6

© Dilei.it - Io Canto Family, pagelle della quinta serata: Renato Zero artista (10), Michelle sufficiente (6)

Altri contenuti sullo stesso argomento

io canto family pagelleIo Canto Family, pagelle della quarta serata: zio Franco leggenda (10), Ermal Meta essenziale (6.5) - Zio Franco si prende la scena, Quirino commuove e la musica torna protagonista in una puntata tra ironia, famiglia e talento ... Si legge su dilei.it

io canto family pagelleIo canto family 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla quinta puntata - Io canto family 2025: anticipazioni, giudici, cast, quante puntate e streaming dello show in onda su Canale 5. Segnala tpi.it

io canto family pagelleIo Canto Family, stasera su Canale 5, la quinta puntata - Oggi, giovedì 16 ottobre 2025, in prima serata su Canale 5, la quinta puntata di Io Canto Family, talent show musicale condotto da Michelle Hunziker. Da comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Io Canto Family Pagelle