Nella prima serata del 16 ottobre 2025 è andata in onda la semifinale di Io Canto Family, in cui otto coppie, composte da genitori e figli, si sono sfidate a suon di note e musica per ottenere un biglietto per la finale e la possibilità di vincere il montepremi di 50.000 euro. Quattro delle squadre in gara erano promosse da Giusy Ferreri e Sal Da Vinci, mentre le altre erano state seguite da Serena Brancale ed Ermal Meta. Come sempre la giuria era composta da Noemi e Patty Pravo, che si sono prese la responsabilità di decidere le famiglie che si disputeranno la finale dello show nel corso della prossima puntata.

© Dilei.it - Io Canto Family, pagelle della quinta serata: Renato Zero artista (10), Michelle sufficiente (6)