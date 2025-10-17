Investito fuori dalle strisce | la Cassazione assegna al pedone il 75% della colpa

Attraversa fuori dalle strisce, viene investito da un autobus e, dopo anni di causa, si ritrova a dover pagare anche le spese legali. La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 26670 del 3 ottobre 2025, ha confermato una regola che molti pedoni dimenticano, chi attraversa fuori zebratura deve dare la precedenza ai veicoli e comportarsi con prudenza. Non basta dire “andava piano” o “mi doveva vedere”; se la visibilità è buona e il mezzo procede a velocità moderata, il pedone che entra in carreggiata senza guardare rischia di essere considerato prevalentemente responsabile dell’investimento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Investito fuori dalle strisce: la Cassazione assegna al pedone il 75% della colpa

News recenti che potrebbero piacerti

Il 15 ottobre 1967 moriva a soli 24 anni Gigi Meroni, investito mentre attraversava corso Re Umberto a Torino. Soprannominato “la farfalla granata”, è stato uno dei giocatori italiani più atipici, in campo e fuori. Ala destra dal dribbling fulminante e dalla tecnica g - facebook.com Vai su Facebook

Investito fuori dalle strisce? La colpa è (soprattutto) tua - News - http://Automoto.it - X Vai su X

Investito fuori dalle strisce? La colpa è (soprattutto) tua - La Corte Suprema ribalta la percezione comune: non sempre l’automobilista è colpevole. Come scrive automoto.it

Pedoni e precedenze, cosa succede se vieni investito fuori dalle strisce - I giudici della Corte di cassazione hanno più volte sottolineato che l’attraversamento irregolare da parte del pedone è concausa dell’incidente ... Si legge su virgilio.it

Investito fuori dalle strisce, tribunale condanna il pedone: 'Ha il 75% di colpa' - Se si attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali e si viene investiti, il pedone ha gran parte della colpa: ecco cosa stabilisce la Cassazione. Come scrive auto.everyeye.it