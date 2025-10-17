investito ad arezzo 74enne in gravissime condizioni

Arezzo, 17 ottobre 2025 – Rischia la vita l’uomo di 74 anni investito nel pomeriggio di ieri in via Chiarini. Le sue condizioni sono gravissime: è stato trasferito in elisoccorso Pegaso all’ospedale Le Scotte di Siena, dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto intorno alle 17. Secondo una prima ricostruzione, il 74enne stava attraversando o camminava lungo la strada quando un’auto lo ha travolto. L’impatto è stato violentissimo e l’uomo è stato sbalzato a terra riportando traumi multipli. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto i sanitari del 118, che hanno richiesto il Pegaso viste le condizioni disperate del ferito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

