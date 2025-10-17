Investita dall’auto di mamma Jeep si sfrena e la travolge Grave una tredicenne

di Leonardo Bartoletti RUFINA La macchina della madre è ripartita da sola, a causa della pendenza e di un freno a mano evidentemente inserito male. Andando ad investire una ragazzina di appena tredici anni, che si trova adesso ricoverata in prognosi riservata all’ ospedale Meyer di Firenze. Comunque non in pericolo di vita. Una tragedia che – al momento – appare essere stata soltanto sfiorata. Con – in ogni caso – conseguenze pesanti per la giovanissima, trascinata per qualche metro dalla vettura, un fuoristrada “Jeep“. Soccorsa in codice rosso, la giovane ha riportato numerose fratture. La ricostruzione della vicenda appare tanto lineare quanto, ancora, con numerosi elementi da chiarire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

