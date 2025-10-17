Un incidente all’ingresso del circuito, un agente della polizia locale ferito e un lungo silenzio. Solo oggi, a distanza di cinque mesi dal Gran premio di Formula 1 a Imola, la vicenda che ha coinvolto Marco Antonelli, padre del giovane pilota bolognese della Mercedes, Kimi, trova la parola fine. Il Tribunale ha infatti archiviato le ipotesi di reato nei confronti dell’imprenditore, ritenendo insussistente la resistenza a pubblico ufficiale e chiudendo anche il discorso lesioni (derubricate a colpose) per mancanza di querela della persona offesa. Come in parte ricostruito ieri dal quotidiano La Verità, tutto era cominciato la mattina del 17 maggio, durante il sabato di qualifiche del Gp. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Investì e ferì vigile all’Autodromo. Archiviato il padre di Kimi Antonelli