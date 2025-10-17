Inverigo la rivincita dei piccoli alunni | il sindaco torna a scuola e rimette lo striscione ‘Pace’
Inverigo (Como), 17 ottobre 2025 – Ci sono voluti tredici giorn i, ma alla fine lo striscione con la scritta “Pace” realizzato dai bambini della primaria don Gnocchi di Inverigo è tornato al suo posto. Anche se quella sancita ieri alle elementari del paese sembra più una tregua per evitare altre polemiche che una conciliazione. Da ieri pomeriggio la scritta bianca su sfondo rosso è tornato visibile dal campetto da calcio della scuola. Il diktat del primo cittadino leghista Francesco Vincenzi, che aveva o rdinato la rimozion e, ha fatto il giro d’Italia ed è così che la scritta dei bambini invece di rimanere solo sulla rete del campetto da calcio è finita su tutti i giornali, nei programmi televisivi e protagonista di diverse vignette. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Inverigo, la rivincita dei piccoli alunni: il sindaco torna a scuola e rimette lo striscione ‘Pace’ - Alla fine delle lezioni, quando gli alunni erano già andati, il sindaco, il gruppo di maggioranza e alcune maestre, sono andati nel ... Secondo ilgiorno.it
Inverigo, via lo striscione con la scritta «Pace» dalle scuole elementari: rimozione choc del Comune, il dispiacere dei bambini - Alcune mamme hanno deciso di scrivere direttamente al sindaco Francesco Vincenzi (centrodestra), che così si giustifica: il manifesto va rimosso per «motivi di sicurezza» e «per evitare polemiche» ... Da msn.com